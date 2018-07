Anziano si accoltella alla pancia: in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata il 71enne napoletano che stamattina avrebbe tentato il suicidio infliggendosi due coltellate all'addome. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato all'ospedale San Paolo. L'anziano è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per sanare le lesioni provocate agli organi interni.

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Intanto sono arrivati gli agenti del commissariato di Pianura che stanno indagando sulla vicenda. La prima ipotesi è il tentativo di suicidio anche se nulla è escluso al momento così come non sono chiari finora i motivi del gesto.