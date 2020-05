Bacoli, il sindaco: "Ho dovuto diffidare un nutrito gruppo di anziani. E' incredibile"

"Ho dovuto diffidare personalmente un nutrito gruppo di anziani che, contro ogni regola, aveva autonomamente deciso di riaprire un centro sociale di Bacoli. È incredibile. Alcuni con la mascherina abbassata, altri addirittura senza. Come se non stessimo vivendo alcuna emergenza sanitaria. Tutto ciò, nonostante rappresentino la fascia d’età più a rischio al contagio. E dando un pessimo esempio ai loro figli, ai loro nipoti. Sono stati diffidati, ad horas, a chiudere e tornare a casa. Un provvedimento necessario per tutelare innanzitutto la loro salute". E' quanto rende noto alla cittadinanza il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Smettiamola con questi comportamenti irresponsabili. Non siamo all’asilo. Dobbiamo rispettare le regole", ammonisce il primo cittadino bacolese.