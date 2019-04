Anziana turista vaga in stato confusionale nella notte: soccorsa dalla polizia

Una turista vagava, la notte tra venerdì e sabato, in stato confusionale lungo via Manzoni. Proveniente dalla Repubblica di San Marino, la 77enne aveva lasciato l'albergo in cui alloggiava scalza e in camicia da notte.

In lacrime ed in uno stato di forte ansia, l'anziana è stata notata dagli agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della polizia di Napoli. I poliziotti l'hanno rassicurata e riportata nella struttura ricettiva di Posillipo in cui alloggiava insieme a suo marito. L'uomo dormiva e non si era accorto del suo allontanamento.