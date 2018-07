Anziana trovata morta in strada: era scomparsa da quattro giorni

Probabilmente ha avvertito un malore mentre camminava e si è accasciata al suolo. È stata ritrovata così un'anziana di 75 anni a Pompei. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nel viale a ridosso degli Scavi di Pompei, nei pressi di Villa dei Misteri. L'anziana era malata da tempo ma era sola e non si avevano sue notizie da quattro giorni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione mariana.

Non sono ancora chiare le cause del decesso. Secondo un primo accertamento potrebbe essersi trattato di morte naturale ma sarà necessario un esame autoptico per stabilire l'esatta natura del malore mortale e se poteva essere evitato il decesso con un intervento tempestivo. L'autopsia, disposta dalla procura di Torre Annunziata, verrà effettuata nei prossimi giorni.