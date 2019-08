"Mia madre 90enne è scomparsa": gliela ritrovano due guardie giurate in moto

Un episodio a lieto fine è avvenuto ieri al Vomero. Una donna, visibilmente agitata, ha fermato due motociclisti della Security Service nei pressi di via Luca Giordano, spiegando loro che sua madre, 90 anni, era scomparsa in zona.

I vigilantes si sono immediatamente messi alla ricerca dell'anziana, questo mentre sua figlia intanto allertava i carabinieri.

Le due guardie giurate in moto, setacciato il quartiere, dopo circa 30 minuti sono riusciti a trovare la donna in via Pitloo. Riportata da sua figlia, questa li ha ringraziati in lacrime dicendo che "sulla sua strada aveva appena incontrato due angeli".