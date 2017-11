Scippata e trascinata sull'asfalto: paura per una 76enne

Uno spaventoso episodio è avvenuto ieri a Tufino, nel nolano, dove un'anziana è stata aggredita e scippata della sua borsa da due malviventi.

Settantasei anni, la donna è stata avvicinata da una vettura mentre camminava ai bordi di una strada cittadina. A quel punto una delle due persone a bordo dell'auto ha provato a strapparle la borsa, trascinandola per diversi metri sull'asfalto.

La donna è rimasta a terra per le ferite riportate. Soccorsa prima da alcuni passanti, è stata successivamente condotta a bordo di un mezzo del 118 all'ospedale di Nola. Ha rimediato un trauma cranico, ferite al volto, ed ematomi su tutto il corpo. Fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita.