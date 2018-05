Anziana riconosce per strada il suo rapinatore e lo fa arrestare

Lo ha incrociato per strada e l'ha riconosciuto. Lo ha denunciato alla polizia mettendoli in condizione di arrestarlo. È successo ad una 70enne che ha permesso con la propria denuncia l'arresto di un pregiudicato napoletano accusato di rapina aggravata e lesioni. Ad eseguire l'arresto sono stati gli agenti del commissariato Arenella che hanno stretto le manette ai polsi al 34enne.

L'arresto non è stato semplice visto che il pregiudicato ha tentato la fuga alla vista dei poliziotti. È stato visto nei pressi di via Orsi, all'altezza dell'uscita della tangenziale ed ha provato a scappare con la propria auto. Una volta bloccato è stato portato nel carcere di Poggioreale. L'uomo era accusato di aver aggredito e rapinato una 70enne in via Bernardo Cavallino pochi giorni fa. La donna era ricorsa alle cure in ospedale per delle lesioni al ginocchio, al mento ed ai gomiti ritenute guaribili in 15 giorni.