Uccisa a bastonate in casa: anziana napoletana morta a Roma

È caccia a due uomini, probabilmente stranieri, che domenica sera alle 21 circa, dopo essere entrati in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Pizzo Bernina, nel quartiere Montesacro, hanno preso a bastonate una donna di 89 anni. L'anziana, A.T., originaria di Napoli, è morta il giorno seguente al Policlinico Umberto I di Roma. La donna, secondo quanto appreso, era al telefono quando ha udito il rumore di vetri che si infrangevano e si è ritrovata faccia a faccia con i due. Le urla della donna, che chiedeva aiuto, hanno attirato l`attenzione dei condomini che sono accorsi insieme al portiere dello stabile.

Aperta la porta dell'appartamento, gli inquilini hanno trovato la donna riversa a terra in una pozza di sangue. Immediato l'allarme al 118 e la corsa al Policlinico Umberto I, dove l'anziana con un trauma cranico e una ferita alla testa è morta nella giornata di lunedì. Secondo quanto si apprende, alcuni testimoni hanno visto i due soggetti di colore, uscire dalla finestra al secondo piano e salire a bordo di una Volkswagen Passat station wagon vecchio tipo, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Fidene Serpentara che hanno posto sotto sequestro l'appartamento e ascoltato i testimoni. In casa sono stati trovati alcuni cassetti aperti, ma apparentemente non mancherebbe nulla. L'ipotesi principale sarebbe quella di una tentata rapina finita male. Il cadavere è stato portato presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina legale del Policlinico Gemelli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini in corso.