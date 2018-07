Vuole 40 euro e picchia la mamma 70enne per ottenerli: 40enne disoccupato in manette

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli sono intervenuti in zona Montedonzelli nell’abitazione dove un uomo, un 39enne disoccupato, stava aggredendo la madre 70enne. Aveva bisogno di 40 euro e per quel motivo era arrivato a picchiare la madre, mandandola in ospedale per le contusioni riportate, giudicate guaribili in 7 giorni. La donna subiva da ben 9 anni e non aveva mai denunciato.

I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo, mettendo al sicuro la vittima, solo dopo aver ingaggiato con lui una colluttazione. Il 39enne è stato tratto in arresto per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale. Adesso è in carcere a Poggioreale.