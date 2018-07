Capri, paura al porto: 74enne cade da un'altezza di 10 metri a mare

Paura a Capri, dove nei pressi del porto si è sfiorata la tragedia. Una 74enne, partita dal Molo Beverello e giunta sull'isola a bordo di un aliscafo, è caduta in mare da un altezza di circa 10 metri.

La donna era appena scesa dalla nave. Mentre cercava di recuperare i suoi bagagli è stata spintonata ed è caduta nel vuoto.

È stato il figlio a gettarsi in mare ed a recuperarla. La 74enne, di San Sebastiano al Vesuvio, non sapeva nuotare: l'intervento di suo figlio è stato provvidenziale per farle salva la vita.