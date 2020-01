Inciampa nella griglia di un albero, cade anziana: "Occore ripiantumare"

Una donna anziana è inciampata in una griglia di un albero in piazza Poderico, cadendo e restando ferita.

A denunciare quanto accaduto è Enrico Cella, presidente dell'Associazione "Vivere il Quartiere".

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato il 118. I sanitari poi dopo aver prestato i primi soccorsi l'hanno condotta al San Giovanni Bosco.

"Mancano gli alberi in molti pozzetti - ha dichiarato Enrico Cella - per cui è possibile inciampare e cadere. In alcuni pozzetti la profondità delle buche è notevole, per cui sarebbe opportuno ripiantumare gli alberi rimossi da ignoti, così da evitare altri possibili incidenti".