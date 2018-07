"Aiuto, sono stata derubata": ma l'anziana donna voleva solo fare colazione con i poliziotti

La signora Ester, più di 90 anni, ha chiesto questa mattina l'aiuto del 113 sostenendo di aver subito un furto. Arrivati a casa della signora, a Secondigliano, gli agenti si sono immediatamente resi conto che, in realtà, non c'era stato alcun furto. La casa era in ordine, la signora ben curata e sul tavolo c'era del denaro. Ester, che al telefono sembrava molto preoccupata, ha poi candidamente ammesso di sentirsi sola e di voler fare colazione con qualcuno, e aveva pensato alla Polizia di Stato. L'affetto e la tenerezza dell'affermazione hanno convinto gli agenti ad accompagnare l'anziana donna in un bar, dove le hanno offerto la colazione, e hanno poi fatto tappa alla parrocchia di viale del Centauro, Secondigliano, dove il prete, che ben conosce la donna, ha promesso di trovare una persona in grado di badare a Ester.

"Il sorriso ed i ringraziamenti che la signora ha donato ai poliziotti che sono intervenuti sono stati, di sicuro, un corroborante per riprendere il servizio di prevenzione e di repressione dei reati", fanno sapere dal Commissariato.