Si sente male dopo il jogging, muore 50enne

In tantissimi stanno rendendo omaggio sui social alla memoria di Antonio Tancredi, 50enne titolare della Tancredi Service snc.

L'uomo è deceduto questa mattina in casa a Giugliano per un malore, dopo aver fatto jogging, come spesso succedeva.

"Non ho parole di circostanza da dedicarti, ce ne vorrebbero fiumi, pagine intere. Solo l'ultimo saluto ad un amico buono, persona bella e disponibile con tutti, un uomo speciale. Ciao caro Antonio Tancredi tvb per sempre", scrive Elvis. "Non ho parole...... caro amico mio in che modo assurdo ci hai lasciato.... noi e la tua famiglia lasciati così senza nemmeno un ultimo saluto,un ultima battuta un ultimo sorriso.... mi manchi già è te ne sei volato in cielo da poco.... Questo per me nn è un addio ma è un arrivederci di. Ah dimenticavo nn correre troppo. R.I.P fratello", scrive invece Roberto.

Chiudiamo con il saluto anche dell'Asd (Insieme per crescere Giugliano): L'associazione Insieme Per Crescere è profondamente addolorata per la perdita del signor Antonio Tancredi, amico carissimo nonché papà del nostro piccolo Mario Tancredi. Ci stringiamo in cordoglio alla famiglia. Pertanto vi avviso che gli allenamenti domani saranno sospesi in rispetto di questa inaspettata perdita. Una notizia terribile per tutti noi".