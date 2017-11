Dopo 26 anni di carcere "Tonino il napoletano" tornerà in libertà

Il boss Antonio Schettini, detto "Tonino il napoletano", tornerà presto in libertà. L'uomo, che ha confessato 59 omicidi (37 eseguiti, gli altri ordinati o organizzati), boss del traffico di droga lungo l’asse Milano-Lecco negli anni Ottanta e Novanta, a inizio del 2018 e da 60enne avrà finito di scontare la sua pena, dopo 26 anni di detenzione, quasi tutti in regime di 41 bis.

Collaboratore di giustizia - così si spiega lo sconto di pena - Schettini era ai domiciliari già da quattro anni per motivi di salute con regolare permesso di uscire per andare al lavoro.

Coinvolto nelle maxi indagini Wall Street e Count Down, Schettini - come ricorda MilanoToday - è finito in cella nel 1992 per l’omicidio del narcotrafficante Alfonso Vegetti, a Cinisello Balsamo. Nel '94 ha iniziato a collaborare con i magistrati e nel 2001 esce con altri 78 boss per un pasticcio della giustizia: erano scaduti i tempi di detenzione prima del processo di appello. Per lui soggiorno obbligato a Pisa, ma nel giro di poco sparisce e la Squadra mobile lo riporta dentro. Gli agenti lo catturano inscenando un cantiere in autostrada, a Melegnano: per lui regime di carcere duro, 41 bis.

Nato a Napoli da una famiglia di ferrovieri, Antonio Schettini si trasferì al Nord nel 1979. A Calusco d’Adda, sul confine con Lecco, aprì il ristorante O’ Scugnizzo, prima di iniziare la sua escalation criminale.