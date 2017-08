Antonio, il 23enne morto al Loreto Mare: sette indagati

Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Scafuri, il giovane di Torre del Greco di 23 anni deceduto lo scorso 17 agosto all'ospedale Loreto Mare dove era stato portato a causa delle gravi ferite riportate in un incidente e presso il cui pronto soccorso è rimasto almeno 4 ore prima di essere trasferito al Vecchio Pellegrini per effettuare una Angiotac.

A riferirlo, l'avvocato della famiglia Scafuri, Luigi Ascione, che conferma come ''sia stato fissato per martedì 29 agosto alle ore 12 il conferimento dell'incarico ai medici che effettueranno l'autopsia''.

Al momento non si conoscono identità e ruolo degli indagati.