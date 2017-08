"Taglierai barba e capelli agli angeli": i messaggi in memoria di Antonio Scafuri

"Adesso taglierai barba e capelli agli angeli", "Mi manchi tanto", "Se ne è andata una persona speciale". Sono alcuni tra i tanti messaggi che in queste ore vengono pubblicati sulla pagina facebook "In memoria di Antonio Scafuri'', che vuole ricordare il ragazzo morto il 17 agosto scorso al Loreto Mare in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale e dopo ore di attesa al pronto soccorso, in quello che pare configurarsi come l'ennesimo caso di malasanità.

Amici, parenti e conoscenti stanno in queste ore lasciando messaggi affettuosi per commemorare il barbiere ventitreenne di Torre del Greco.