Persone scomparse, Tonino ritrovato a Roma

La polizia ferroviaria di Roma Termini ha ritrovato Antonio Petriccione, scomparso il 9 dicembre da Soccavo. La famiglia, molto preoccupata per l'accaduto, aveva allertato le forze dell'ordine. Tonino è stato avvistato da un conoscente e poi rintracciato. E' in buone condizioni, come riporta Il Meridiano.

Il caso era stato segnalato anche dalla trasmissione di RaiTre, “Chi l’ha visto?”.