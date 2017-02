Antonio Longobardi ritratta: «Non sono un pentito»

Passo indietro di Antonio Longobardi, 25enne di Torre Annunziata, accusato di essere uno degli uomini del “Terzo Sistema”. Il giovane ha deciso di non collaborare con la giustizia cambiando idea rispetto alla decisione presa 20 giorni fa. Dopo aver consultato i suoi legali ha deciso di ritrattare tutte le dichiarazioni rilasciate ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia. La decisione è arrivata dopo un colloquio con i suoi familiari che gli hanno comunicato di aver rinunciato alla tutela.

Sin da subito la famiglia di Longobardi ha, infatti, deciso di non prendere parte al programma di protezione previsto per i familiari dei collaboratori di giustizia e lo ha comunicato al figlio in carcere. Decisione confermata anche adesso dai legali dell'indagato che fanno sapere che i familiari non sono sottoposti a nessuna misura tutelare e il programma è stato annullato. Le indagini tornano quindi al punto di partenza e Longobardi ha deciso di difendersi dalle accuse mosse dai magistrati nelle sedi giudiziarie.