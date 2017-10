Camorra, la Procura: "Antonio Lo Russo non è stato scarcerato"

La Procura smentisce le voci che stavano girando nelle ultime sul presunto scarceramento del boss Antonio lo Russo. "Sono destituite di ogni fondamento le notizie diffuse dagli organi di informazione, secondo le quali Antonio lo Russo, già capo dell'omonimo clan camorristico e attualmente collaboratore di giustizia, sarebbe stato scarcerato. Lo Russo si trova ristretto in istituto penitenziario in esecuzione di una condanna definitiva a 18 anni di reclusione, nonchè di ordinanza di custodia cautelare per il delitto di organizzazione di associazione criminosa di tipo mafioso".