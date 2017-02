Al via le riprese di Gomorra 3: nel cast Antonio Ciccone

Sono partite le riprese della terza stagione della fortunata serie “Gomorra”. L'opera ispirata al romanzo di Roberto Saviano verrà probabilmente trasmessa su Sky in autunno e si annuncia avvincente come nelle precedenti due stagioni. Tra i protagonisti, confermata la presenza di Antonio Ciccone. L'attore napoletano interpreterà il ruolo di “A' lince”, il braccio destro di “Malammore” con cui dividerà il set in numerose scene. Una soddisfazione per l'interprete partenopeo che ha dichiarato: «Far parte della terza serie di Gomorra è per me motivo di orgoglio. Ripaga me e la mia famiglia di tantissimi sacrifici fatti in passato».

Secondo Ciccone la terza stagione sarà imperdibile per tutti gli appassionati della saga della famiglia Savastano. «Sono sicuro che quanto accadrà nella terza serie vi sorprenderà e vi appassionerà ulteriormente. Ciò che verrà fuori da questa terza serie è spettacolare. Tutte le persone che stanno lavorando alla realizzazione di questo prodotto si stanno dando anima e corpo e sono sicuro che il risultato sarà brillante e verrà riconosciuto dal grande pubblico». Un ulteriore motivo d'orgoglio per l'interprete napoletano ormai consacrato al grande pubblico.