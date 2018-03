"Mio marito violento e aggressivo": le richieste di aiuto inascoltate di Antonietta

Si poteva evitare, probabilmente, il dramma di Cisterna di Latina. È quanto emerge da alcune testimonianze fornite alla polizia, nei mesi scorsi, da Antonietta Gargiulo – la moglie del carabiniere che prima le ha sparato, quindi si è barricato in casa, ha ucciso le figlie di 13 e 8 anni e poi si è tolto la vita.

"Voglio che mio marito stia lontano da me e dalle nostre figlie sino alla data della prima udienza (per la separazione, ndR) e che la smetta di inviarmi messaggi e telefonarmi in continuazione", aveva chiesto la donna in commissariato. E ancora: "Ho ancora paura di mio marito per il suo carattere violento e aggressivo". Oppure: "Dal 9 settembre ha deciso volontariamente di allontanarsi da casa per un grave episodio accaduto il 4 settembre, data in cui ho subìto un'aggressione fisica e verbale".

Richieste d'aiuto, queste riportate da Repubblica, cui non ci fu seguito. La 39enne lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma. Non conosce, con ogni probabilità, l'orrore che si è consumato nel suo appartamento in via Collina dei Pini.

Intanto si scava nel passato del 43enne Luigi Capasso per capire cosa possa averlo spinto a fare qualcosa di così terribile. È cresciuto, come riportato dal Mattino, in Traversa privata Casilli, non lontano dal Corso Secondigliano. I genitori sono ancora lì, chiedono rispetto e silenzio. Una famiglia perbene, confermano tutti. "Gino (Capasso, ndR) sembrava tranquillo", spiegano alcuni amici che l'avevano incontrato di recente. Nessuno immaginava cosa lo stesse divorando e quanto terribilmente lontano l'avrebbe portato.