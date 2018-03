Antonietta, notizie dall'ospedale: "Non sa ancora della morte delle figlie"

Arrivano i primi bollettini medici su Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita ieri a colpi di pistola dal marito nella terribile tragedia consumatasi a Cisterna di Latina, dove il carabiniere Luigi Capasso si è tolto la vita dopo aver ucciso le figlie di 7 e 13 anni.

La donna, di origini campane come Capasso, si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. I medici riferiscono che si trova in condizioni stazionarie ma gravi.

La scorsa notte è stata trasferita nel reparto Cr1 di terapia intensiva. Nelle prossime ore è previsto che sia sottoposta ad un intervento maxillo-facciale perché le venga ricostruita la mandibola. È stata ferita tre volte, con la pistola d'ordinanza del marito, sia al volto che al petto.

Antonietta Gargiulo dal momento in cui il marito le ha sparato contro non ha mai ripreso conoscenza. È sedata, e non sa nulla di quanto di drammatico è accaduto alle figlie.

Sono emersi intanto nella tarda serata di ieri dei verbali di sue dichiarazioni rilasciate negli scorsi mesi alla polizia. In esse, si raccontava spaventata da Luigi Capasso, dal quale pare fosse stata già aggredita in un recente passato a causa della loro separazione in atto.