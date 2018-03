Strage di Latina, migliorano le condizioni di Antonietta: non è più in prognosi riservata

Migliorano le condizioni di Antonietta Gargiulo, la donna gravemente ferita dal marito appuntato dei carabinieri Luigi Capasso a Cisterna di Latina.

Antonietta, infatti, come rende noto "Chi l'ha visto?", non è più in prognosi riservata.

I sanitari dell'ospedale "San Camillo" di Roma hanno dato il nulla osta per il suo trasferimento dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia generale.

La donna è seguita costantemente dai familiari e da una équipe di psicologi.