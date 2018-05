Addio alla pm Antonella Cantiello, lutto nella magistratura

Si è spenta a soli 50 anni Antonella Cantiello per un male incurabile, che l'aveva colpita quattro anni fa. Il pm da pochi mesi si era trasferita a Napoli dopo un lungo lavoro negli uffici della Procura sammaritana, come riporta Casertanews.it.

Cantiello era impegnata in particolare nelle indagini per i reati di violenza contro la persona ed in particolare quella sulle donne. Lascia un figlio di 18 anni ed il compagno Maurizio Falco.

Viveva ad Aversa ed aveva seguito le orme paterne. Il padre, Severino Cantiello, era un magistrato tributario e negli anni '80 fu sindaco di Portico di Caserta. Cordoglio per la prematura scomparsa del magistrato è stato espresso dall'avvocato Alberto Martucci, presidente dell'associazione Avvocati in Caserta.