Antivirus, intervista a Maurizio De Giovanni

Ospite all'interno della trasmissione di Claudio Dominech in onda oggi alle 21, L'ANTIVIRUS, lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato di un'Italia sempre più divisa.

Mai come in questo momento, ha detto, "il nostro non è un Paese unico. È sbagliato pensare che il decorso e le applicazioni nelle situazioni siano le stesse". La penna partenopea ha continuato esortando tutti ad uscire dal mondo negativo dei social per riversarsi in quello reale fatto di lettura, scrittura e rapporti umani. De GIovanni ha concluso l'intervista con un messaggio di ottimismo rivolto ai ragazzi, a suo avviso vera chiave di volta per un recupero repentino.

