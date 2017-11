Al Suor Orsola la serie “Camorriste” in anteprima

La prima puntata della seconda stagione di “Camorriste” è stata proiettata in anteprima all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. All'interno del ciclo di seminari curati dal docente di Storia delle mafie, Isaia Sales, la puntata è stata un'occasione di discussione con gli studenti dell'ateneo partenopeo. La prima storia raccontata è stata quella di Patrizia Franzese, collaboratrice di giustizia dal 1999 ed ex appartenente al clan Cirella. Dopo un'infanzia traumatica, venne “ceduta” ad un uomo per pagare un debito contratto dalla madre.

Schiava di quest'uomo ha vissuto alla sua ombra fino al “riscatto” avvenuto grazie all'ingresso nel clan e l'inizio della sua carriera criminale dopo aver conosciuto il rampollo di Antonio Egizio, Aniello Cirella, egemone a Pomigliano d'Arco e Casalnuovo. Una parabola conclusa con la scelta di collaborare con la giustizia e di cambiare vita in una località segreta. Un racconto che ha dato il via al confronto, moderato dal giornalista e direttore della scuola di giornalismo del Suor Orsola, Marco De Marco, tra il regista, Paolo Colangeli e gli studenti, tra cui una parte ha curato il sito del programma di Crime Investigation ed ha realizzato anche un reportage sul ruolo della donna nella camorra. La prima puntata andrà in onda domani sera, venerdì 17 novembre alle 22 e 55.