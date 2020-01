Quarto, tensioni per installazione antenna 5G

Tensioni a Quarto alle prime ore del mattino per l'installazione di un'antenna 5G.

Alcune centinaia di residenti si sono radunati in via Cocci, luogo dell'installazione, per protestare ed opporsi. "Non vogliamo essere cavie", tra gli slogan principali dei cittadini.

Sul posto la Polizia ha allontanato i manifestanti, consentendo l'avvio delle operazioni di montaggio dell'antenna da parte della ditta incaricata.