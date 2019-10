Il Presidente della Repubblica Mattarella a Pietrarsa per l'anniversario della Napoli-Portici

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a mezzogiorno sarà a Napoli partecipare alla cerimonia in occasione del 180° anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Il treno storico da Napoli a Portici è composto da 3 vagoni, con locomotiva 656 caimano e carrozze cosiddette "Cento Porte". A Pietrarsa sarà presente anche una delegazione di navigator campani, vincitori di concorso ma in attesa di assunzione, che chiederà al Capo dello Stato un incontro.

Presenti anche il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, l'amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti. Il Presidente Mattarella ha voluto ricordare i due poliziotti uccisi a Trieste (tra questi il napoletano Pierluigi Rotta): il pubblico si è alzato e ha tributato ai due agenti un lungo applauso. "Ferrovie dello Stato ha dato grandi risultati", ha spiegato poi il Capo dello Stato, "e questo è stato possibile soprattutto grazie all'impegno quotidiano dei ferrovieri".

"Avremo la flotta più moderna d'Europa grazie all'immissione di 600 nuovi treni per il trasporto regionale"; ha spiegato l'amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti. "Amo viaggiare in treno, c'è una magia che avvolge il viaggio. Il treno annulla distanze e disuguaglianze. La nostra sfida è potenziare il trasporto ferroviario come volano per superare le differenze", ha aggiunto il Ministro competente in materia Paola De Micheli.

LA STORIA - Il tracciato Napoli-Portici (7,5 chilometri), fu inaugurato 22 anni prima dell'UNità di Italia ed era percorso in 11 minuti da due convogli, ciascuno composto da due locomotive gemelle, la Bayard e la Vesuvio. I treni ospitavano oltre 250 persone. La ferrovia rientrava nell'ambizioso progetto previsto per collegare la Capitale del Regno delle Due Sicilie con Nocera e Castellammare, fino a Salerno.

Questo il programma per le celebrazioni odierne.

Ore 18:00 - Sfilata in abiti dell’800 nei viali del Museo e ballo ottocentesco a cura dell'associazione "Fantasie d’Epoca"

Ore 19:00 - Presentazione del libro “Destinazione Immaginario – Viaggio in treno nell’universo simbolico della ferrovia” dello scrittore Roberto Scannarotti

Ore 20:30 - Sala delle Locomotive a Vapore Le Ebbanesis in “Serenvivity”: performance musicale con il duo Viviana e Serena

Biglietti ancora disponibili sul circuito VivaTicket.