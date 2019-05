Costituzione, 158mo anniversario: la festa in piazza del Plebiscito

Festa stamattina in piazza del Plebiscito. Una cerimonia non solo per festeggiare l'anniversario del 158° anno dalla Costituzione, ma anche per rinnovare l'impegno dell'Esercito Italiano al servizio delle istituzioni per la sicurezza e la salvaguardia della libertà.

All'evento, aperto dal Generale Rosario Castellano comandante delle Forze Operative Sud, il sindaco Luigi de Magistris e il prefetto Carmela Pagano che hanno sottolineato l'importanza dell'esercito per la difesa dei valori costituzionali. Madrina Veronica Majo, in piazza coi tre figli. Numerose le scolaresche presenti.

A causa del forte vento in quota non si è potuta tenere l'esibizione, prevista, dei paracadutisti della Folgore

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati