Trentenne napoletana precipita e muore in vacanza: interrogato il marito

Secondo quanto riportato dai vicini, i due avrebbero discusso per l'intera giornata di Ferragosto, in maniera furibonda, tanto da indurre uno dei vicini a chiamare i carabinieri. La donna è poi precipitata dal terzo piano nel pomeriggio. Era in vacanza con marito e figli in Calabria