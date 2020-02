Un premio per la legalità in memoria di Annalisa Durante

Oggi Annalisa Durante avrebbe avuto 30 anni. Invece, il 27 marzo 2004, quando aveva 14 anni, fu uccisa da un proiettile sparato in un agguato di camorra. Nel 30° anno dalla nascita di Annalisa Durante, una giornata in memoria della giovane di Forcella che fu vittima di camorra. Alle attività numerose realizzate in suo nome con i giovani del quartiere, si aggiunge il Premio all'impegno per la legalità.