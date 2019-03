15 anni dalla morte di Annalisa Durante: "Lotta contro la camorra va vinta anche per lei"

Era il 27 marzo 2004, un sabato sera, quando la giovane vita di Annalisa Durante venne spezzata per errore a Forcella, durante un conflitto a fuoco in strada tra opposte fazioni criminali.

Oggi ricorre il 15esimo anniversario dalla morte dell'allora 14enne napoletana, una delle troppe vittime innocenti della criminalità organizzata in Campania.

Proprio in occasione di questa triste ricorrenza, il Presidente della Camera Roberto Fico ha voluto dedicare un messaggio alla memoria di Annalisa.

"15 anni fa moriva in uno scontro a fuoco fra clan Annalisa Durante, vittima innocente di camorra. Ai suoi cari tutta la mia vicinanza. Istituzioni, politica, società civile devono essere coesi. La lotta contro la camorra dobbiamo vincerla per Annalisa, per Napoli, per tutti noi", scrive la terza carica dello Stato su Twitter.