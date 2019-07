Cronaca / Via Forno Vecchio

"Una visita le avrebbe salvato la vita": sviluppi nel caso della 36enne incinta morta

Anna Siena, 36 anni, non sapeva di essere incinta. A gennaio era stata in visita al Vecchio Pellegrini per i forti dolori addominali. Dopo ore di attesa le erano stati prescritti antidolorifici. Tre giorni dopo è morta. Arriva il parere del medico legale