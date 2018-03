"Ha lottato come una leonessa": il cugino della quindicenne accusa l'ospedale

Sono parole dure quelle del cugino di Anna Oppolo, la quindicenne napoletana morta di cancro, venuta a mancare ieri all'affetto dei suoi cari. A NapoliToday l'uomo dichiara: "L'ospedale Pausilipon non ha saputo gestire il suo male, invece lei è stata una vera leonessa". "Mi assumo tutte le responsabilità della dichiarazione", scrive Raffaele Scotto, cugino della quindicenne. "Nell'ospedale sapevano che il batterio c'era dal secondo ciclo di chemio terapia ma non hanno fatto nulla per combatterlo", conclude.



Questo giornale ha contattato l'ospedale Pausilipon ed è aperto a eventuali rettifiche o smentite dei vertici o dei medici dell'ospedale.