Non ce l'ha fatta Anna, quindici anni: "Perché, Signore, permetti questo?"

Nella giornata di ieri è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la quindicenne Anna Oppolo, del rione Sanità. Ne danno l'annuncio i familiari, un annuncio poi ripreso da molte persone e condiviso anche dalla cantante Nancy Coppola. A portare via Anna è stato un brutto male, come scrive anche il noto oncologo Antonio Marfella: "È contro natura ammalarsi di cancro così giovani", scrive Marfella. "In Italia c'è il record mondiale di cancro infantile. Ma la crescita in Campania è addirittura più veloce dell'Italia intera: Vergogna!".



Sulla bacheca 'in memoria' di Anna sono decine, e aumentano in questi minuti, i messaggi di cordoglio e di solidarietà verso la famiglia: "Non ci sono parole, ma perché il Signore permette tutto questo? Riposa in pace, piccola, veglia sulla tua famiglia", scrive un utente. E ancora "Forse a Dio serviva un angelo", "Che peccato", "Ricorderò sempre il tuo splendido sorriso".