Emergenza Coronavirus, Anm limita il numero di passeggeri sui bus

Dopo gli appelli per gli assembramenti sui bus del trasporto pubblico, arriva la decisione di Anm di limitare le presenze sui pullman per l'emergenza Coronavirus.

La nota: "Anm, a tutela dei passeggeri e del personale, ha deciso di limitare il numero di passeggeri sugli autobus in circolazione a Napoli. Da oggi gli autisti dei mezzi sono autorizzati a non effettuare più le fermate di salita nel caso in cui a bordo ci sia una numero di persone superiore al 20% della capienza dell'autobus esposta sul pannello a bordo di ogni bus. Il numero massimo di passeggeri è stato stabilito per consentire agli utenti di mantenere un opportuno distanziamento interpersonale a bordo. Saranno effettuate regolarmente le fermate prenotate per la discesa. La nuova disposizione è stata resa nota con una circolare interna e sarà resa pubblica anche mediante apposito avviso esposto sulle porte dei bus. Anm continua ad assumersi ogni giorno la responsabilità di servire la mobilità cittadina e della provincia ma, al contempo, sente forte la responsabilità sia nei confronti di chi adopera il trasporto pubblico per lavoro o finalità irrinunciabili sia nei confronti dei conducenti, che con senso del dovere stanno continuando a svolgere giorno per giorno il proprio lavoro.

Bollettino Coronavirus

L'Unità di crisi comunica che sono pervenuti i risultati delle analisi elaborate nelle sessioni odierne da tre centri di riferimento.

Questo il dettaglio:

- presso il centro di riferimento dell'Ospedale Cotugno sono stati elaborati 119 tamponi di cui 20 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi D'Aragona sono stati esaminati 72 campioni di cui 27 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento della Federico II sono stati analizzati 12 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Pertanto il totale positivi di oggi è pari a 54 (i 20 del Cotugno, i 27 del Ruggi + i 7 dell'ospedale Sant'Anna pervenuti in nottata).

Il totale dei tamponi è di 256.

Totale positivi in Campania: 891

Troppi in strada

"Stamattina ho fatto un giro per molti quartieri della città per verificare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica a seguito dell'emergenza coronavirus . Purtroppo rispetto a ieri, quando la situazione era complessivamente positiva, ho visto troppe persone - seppur quasi tutte con mascherine e attente al rispetto della distanza di sicurezza - accalcarsi nelle prossimità dei negozi di generi alimentari. Troppi in fila ai supermercati, troppa gente soprattutto nelle aree ristrette in cui i negozi sono tanti e vicini. Non hanno aiutato le voci terroristiche di ieri sul "chiudiamo tutto" e le voci istituzionali che continuano ad essere purtroppo altalenanti e divergenti sulle misure restrittive da adottare. Faccio un accorato appello agli abitanti di Napoli", denuncia de Magistris.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: