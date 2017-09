Anm, proclamate 24 ore di sciopero del personale lunedì 2 ottobre

L'Unione Sindacale di base fa sapere di aver attivato le procedure per la proclamazione di una seconda giornata di sciopero dei dipendenti Anm, questa volta di 24 ore, prevista per il giorno lunedì 2 ottobre. Fatte salve le fasce di garanzia, dunque, si prevede una giornata di considerevoli disagi per l'utenza del trasporto pubblico. L'Usb ha proclamato lo sciopero di tutto il personale dipendente di Anm. Le motivazioni, elencate nel documento che riportiamo a margine, sono: mancata consegna di un piano industriale da parte dell'azienda, mancata consegna del prospetto di tutte le attività affidate a ditte esterne, mancato ritiro del licenziamento di 194 unità.