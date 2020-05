Anm, i sindacati si rivolgono alle forze dell'ordine: "Mezzi non sanificati"

"Anm continua a non assicurare, concretamente, tanto la pulizia giornaliera del mezzo pubblico, quanto quella del posto guida che, come previsto anche dalle ordinanze regionali e dai verbali stilati in sede di Comitato anti COVID-19 in seno all’Anm, devono essere effettuata ad ogni cambio di turno". Inizia così la lettera delle organizzazioni sindacali Faisa Confail, Orsa e Usb Campania a proposito delle condizioni in cui i lavoratori di Anm raccontano di lavorare. Una missiva indirizzata anche all'Ispettorato del lavoro, all'Asl, ai Carabinieri, alla Procura, al Comune, al Prefetto, alla Commissione e all'Osservatorio sul diritto di sciopero.

Questa mattina i conducenti dei mezzi del deposito di via delle Puglie hanno, vista le condizioni del parco autobus ("mezzi impolverati, con residui di cibo e carta sui sediolini e sulla pavimentazione, quest'ultima visibilmente unta"), denunciato la situazione e "cessato qualsivoglia collaborazione che possa mettere in pericolo la propria incolumità e la salute pubblica". Anm sulla propria pagina Facebook ha dichiarato che numerosi bus non sono usciti dal deposito per "agitazione del personale".

"Sono settimane che sollecitiamo invano l'Anm e l'Amministrazione Comunale di Napoli ad attuare un monitoraggio continuo sulle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione a bordo dei mezzi pubblici e negli ambienti di lavoro – spiegano in una nota i sindacati – A ciò si aggiunge la mancata pulizia e bonifica dei condotti e dei filtri degli impianti di climatizzazione all'interno delle stazioni, sui mezzi pubblici, nei locali di lavoro e presso i box aziendali posti ai capolinea.Tale mancanza appare davvero molto grave, a maggior ragione perchè avviene in una situazione di forte preoccupazione igienico sanitaria legata all'emergenza Coronavirus".

I sindacati "chiedono l’intervento delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie per verificare il corretto stato di igienizzazione e sanificazione di quanto in oggetto anche attraverso l’utilizzo di tamponi sulle superfici interne del mezzo".