Anm, scade il concordato preventivo. Usb: "Arriverà la privatizzazione"

Scade oggi il concordato preventivo dell'Azienda Napoletana Mobilità, subentra la proroga che durerà altri due mesi. Ora i sindacati dell'azienda di trasporto pubblico napoletana aspettano il piano industriale. "In pratica (o in teoria) in piena estate dovremmo conoscere il piano industriale che potrebbe salvare l'Azienda. Ironia della sorte, nello stesso giorno, oggi, l'Ente Autonomo Volturno risorge dal fallimento del 2012. Auguro buona fortuna ai colleghi dell'EAV", fa sapere Marco Sansone del sindacato USB.

"Continuano gli sprechi aziendali e aumenti tariffari e peggioramenti del servizio. Secondo le ultime indiscrezioni ANM verrà rispacchettata (come prima della "finta fusione" tra ferro, gomma e sosta), l'ANM verrà privatizzata (in parte o totalmente), la storica rimessa Garittone verrà chiusa". Secondo l'USB lo spacchettamento aziendale è l'anticamera della privatizzazione. "Il Garittone, inoltre, è un deposito strategico. Difenderlo dalla chiusura vuol dire difendere ANM".