Anm, Pascale: “Ripartiranno i prolungamenti serali della funicolare al sabato”

Nicola Pascale, amministratore unico di Anm, nel sottolineare la buona riuscita della non-stop tra San Silvestro e Capodanno ha anche spiegato quale sarà il 2020 dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico a Napoli.

“Stiamo lavorando – ha spiegato – perché questa (il non-stop notturno, ndR) diventi la regola e non un'eccezione di Capodanno. Quest'anno di grandi difficoltà si è chiuso con la buona notizia del via libera al concordato e con il secondo bilancio consecutivo in positivo: ora Anm ha un futuro, inizia nel 2020 con l'arrivo dei primi treni nuovi per la Linea 1, con la ripartenza delle linee di tram, con l'arrivo di nuovi autobus e con tutte le azioni, anche piccole, che mettiamo in campo per migliorare il servizio ogni giorno”.

“Proseguiremo subito il lavoro per assicurare che finalmente ripartano i prolungamenti serali della funicolare centrale al sabato – ha sottolineato Pascale – mettendo in campo azioni per assicurare un servizio necessario ai cittadini e ai turisti, senza sottostare a ricatti. Remando tutti nella stessa direzione faremo del 2020 un grande anno”.