Fermo bus Anm, l'azienda: "Fatti gravissimi, valutiamo provvedimenti"

Dopo la minaccia di chiusura da parte di Luigi de Magistris, un'altro colpo ai lavoratori Anm arriva dall'amministratore dell'azienda. Dopo il fermo che ha visto 63 dipendenti che ha, di fatto, paralizzato, il trasporto su gomma in città, Nicola Pascale ha annunciato un'indagine interna: "I lavoratori hanno parlato di problemi ai mezzi, ma posso dire che effettuiamo controlli frequenti e gli autobus sono perfettamente funzionanti, tanto che oggi sono in strada. Quello che è successo è gravissimo e lo dobbiamo analizzare con lucidità. Se ci sono responsabilità, e io spero di no, prenderemo provvedimenti perché dobbiamo ganatire un servizio adeguato alla terza città d'Italia".

Pascale assicura che l'altra vicenda, quella che riguarda un'autista sorpreso a dormire in un bus durante l'orario di lavoro, non è in alcun modo collegata al fermo dei mezzi: "E' una fattispecie diversa e credo che sfocerà in provvedimento molto severi nei confronti di chi ha utilizzato anche locali di proprietà dell'azienda in modi impropri".