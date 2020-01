Caso Anm, il vicesindaco Panini: "Vertici aziendali non in discussione"

Sul caso è intervenuto anche il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Napoli, Enrico Panini. ''I vertici aziendali non sono in discussione, lo sarebbero qualora non fossero rispettati gli obiettivi – ha specificato – In questa fase abbiamo punti di tensione in particolare sulle funicolari su cui mi auguro riprenda un rapporto di ascolto con il sindacato affinchè si trovino soluzioni condivise''.

Ha poi aggiunto: ''Il motivo comunicato all'azienda in merito alla mancata uscita di 60 bus ieri è stato la presenza di problemi sui singoli mezzi, ma visto che stiamo parlando di numeri di gran lunga superiori al trend percentuale ordinario, l'Anm ha avviato tutte le verifiche per sapere se ciò corrisponde al vero o se invece siamo in presenza di altri fenomeni che sarebbero inaccettabili e senza alcuna giustificazione''. "Fatta eccezione degli 11 bus che la nostra amministrazione ha acquistato lo scorso anno, l'ultimo lotto di autobus risale al 1999 e quindi siamo in presenza di bus con venti anni di età e che hanno camminato migliaia di chilometri su strade complicate – ha proseguito – La manutenzione è garantita su tutti i mezzi in virtù di norme che regolano la circolazione e che giustamente sono molto rigide. Ora - ha concluso - c'è verifica in corso da parte di Anm. Aspettiamo i risultati dopo di che si faranno tutte le valutazioni del caso''.

Panini ha anche risposto a chi ha messo in relazione la vicenda del lavoratore trovato a dormire (e il procedimento disciplinare nei suoi confronti) con l'ammutinamento da parte dei colleghi. ''Per gli elementi in mio possesso – ha spiegato – posso dire che non c'è alcuna relazione". "Non credo – ha aggiunto – che ci sia una persona disponibile a sacrificarsi per un dipendente che invece di svolgere il proprio lavoro ha pensato bene di dormire durante l'orario di servizio''.