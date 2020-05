Anm, seconda giornata di passione: "Disservizi su 15 linee"

"Causa disservizio nel deposito di via Puglie, linee bus 116 - 151 - 154 - 158 - 173 - 175 - 177- 182 - 191 - 194 - 195 - 196 - 669 - R2 - R5 sono irregolari. Seguono aggiornamenti". Inizia così la mattina di Anm, con un annuncio via social di ben 15 linee in difficoltà.

È il secondo giorno di fila che succede, e non è un caso che l'azienda usi il termine "disservizio". Per la protesta dei dipendenti del deposito di via Nazionale delle Puglie – lamentano la mancata o parziale sanificazione dei mezzi – Anm ha già annunciato avvierà una procedura di carattere disciplinare e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica.

Ieri l'azienda ha parlato di un'astensione dal lavoro "improvvisa e ingiustificata", questo mentre le organizzazioni sindacali Faisa Confail, Orsa e Usb Campania avevano inviato una missiva all'Ispettorato del lavoro, all'Asl, ai Carabinieri, alla Procura, al Comune, al Prefetto, alla Commissione e all'Osservatorio sul diritto di sciopero, protestando per le condizioni igieniche dei mezzi e invitandoli ad agire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anm ha risposto, al proposito, che "pulizia e sanificazione, effettuate dalla società esterna incaricata, sono oggetto di controllo continuo e che le prestazioni sono attestate con un documento che da' l'ok ai mezzi pronti a uscire. Tale documento viene rilasciato ogni notte dalla ditta di pulizia. Peraltro da lunedì scorso è subentrata nell'appalto una nuova società. L'azienda si riserva quindi ogni azione a tutela propria e degli utenti che hanno subito le conseguenze del disservizio".