Autisti e dipendenti Anm impegnati per le elezioni, 20 linee soppresse e disagi fino a mercoledì

Cento dipendenti dell'Anm mancheranno nel fine settimana dal 25 al 27 maggio, perché impegnati a vario titolo nella tornata elettorale delle Europee, soprattutto come rappresentanti di lista. Attraverso l'Ansa Anm si è già scusata con la cittadinanza perché dovrà sospendere 20 linee da sabato a lunedì. Non solo: come spiega l'amministratore unico dell'azienda Nicola Pascale, a questi dipendenti dovrà essere riconosciuto il riposo compensativo nelle giornate di martedì e mercoledì.

"Abbiamo chiesto al Governo di modificare la legge che, per ora, consente ai nostri dipendenti di fare i rappresentanti di lista quando ci sono le elezioni", spiega Pascale. "Ci scusiamo con i cittadini, questo disagio non dipende dall'azienda ma da una norma".