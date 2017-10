Anm, l'ennesima lunga notte per tentare di salvare il trasporto pubblico (VIDEO)

L'incontro decisivo tra Comune e sindacati potrebbe durare anche l'intera notte. Lo sanno bene i rappresentanti sindacali di Anm, in piazza già dal tardo pomeriggio. Ai nostri microfoni Marco Sansone dell'Usb, il sindacato che sembra adottare la linea più dura: "Non vogliamo rivitalizzare Anm per un altro anno, rimandare la morte. Noi chiediamo un vero rilancio, nuove assunzioni, migliori condizioni di lavoro, autobus nuovi. Purtroppo dobbiamo subire le lamentele dei cittadini, ma vorremmo spiegare che gli artefici di questo scempio non siamo noi", spiega. "Confidavamo in de Magistris, ci sta deludendo. Ho brutte sensazioni".

Una delle questioni - politiche e sociali - più calde sul tavolo del sindaco de Magistris, potrebbe essere giunta alla svolta. Utenza del trasporto pubblico e dipendenti attendono, poco fiduciosi, l'inizio di un nuovo giorno.