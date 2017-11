Domani sciopero Anm, i dipendenti: "Ormai non ci sono speranze" (VIDEO)

Per informare l'utenza del trasporto pubblico sugli orari e sulle motivazioni dello sciopero di 24 ore in programma domani 10 novembre 2017, l'organizzazione sindacale USB ha deciso di fare volantinaggio in piazza Montesanto, all'ingresso della Stazione della Cumana. Si tratta di uno sciopero che coinvolgerà l'intero comparto ANM, vale a dire autobus, metropolitana linea 1 e funicolari. Il servizio sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 per gli autobus, dalle 6:30 alle 9:30 per metropolitana e funicolari, riprenderà poi - per autobus, metro e funicolari - alle 17:00 e terminerà alle 20:00.

"Questo sciopero, il sesto negli ultimi mesi, si inserisce all'intero dello sciopero nazionale", ci spiega Marco Sansone, dipendente Anm e sindacalista USB. "Stiamo cercando di informare l'utenza sulle nostre ragioni, sappiamo che è difficile farci capire ma è nostro compito provarci. Secondo noi ormai ci sono pochissime speranze di salvezza per Anm, ma è stata una scelta istituzionale quella di far fallire il trasporto pubblico per poi privatizzarlo. Nei prossimi tempi chi usufruisce del trasporto pubblico assisterà a un servizio ancora più scadente anche se più costoso. Siamo all'epilogo".