Caos Anm, nuova giornata di proteste e disagi: fermo il deposito di Cavalleggeri

Nonostante ieri sia stato raggiunto un accordo con le sigle sindacali (ad esclusione della Cgil e dell'Usb), che avevano assicurato oggi il servizio sarebbe ripreso regolarmente, è ancora una giornata di caos per il trasporto pubblico a Napoli.

I lavoratori di Anm hanno bloccato da questa mattina il deposito di Cavalleggeri d'Aosta, con conseguente fermo dei bus che coprono i quartieri di Fuorigrotta, Chiaia, Posillipo e Vomero. La richiesta è di un incontro col sindaco Luigi de Magistris per ottenere una modifica del piano industriale previsto per la municipalizzata. Secondo Cgil e Usb "non ci sono i segni reali della volontà di precedere alla lotta agli sprechi che sono il vero problema dell'azienda".

Sono in strada 130 mezzi sui 320 programmati, e molti bus stanno rientrando negli altri due depositi del "Garittone" e di via Nazionale delle Puglie per guasti. "Molti sono stati riparati in tempo record - spiega un sindacalista - e rimessi in strada".

La Linea 1 funziona regolarmente, ma le corse sovraffollate (a causa dell'assenza di autobus) stanno rallentando il servizio.