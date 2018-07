Riviera di Chiaia, nuovo dispositivo di traffico: ANM cambia le linee

Dal 02/07/2018, e presumibilmente fino al 30/9/2018, la Riviera di Chiaia sarà interessata da un nuovo dispositivo di traffico. Anm comunica che le seguenti linee subiranno le variazioni riportate.

Linee 151 ed N1: provenienti da Fuorigrotta, giunte in via G. Bruno, percorrono piazza della Repubblica, viale Gramsci, via Sannazaro, via Caracciolo, viale Dohrn (con fermata), via Caracciolo, piazza Vittoria (con fermata antistante box ANM), via Arcoleo e proprio percorso. Invariato il percorso da piazza Garibaldi.

Linea 140: proveniente da Posillipo, giunta in piazza Sannazaro, svolta in via Sannazaro, via Caracciolo, viale Dohrn (con fermata), via Caracciolo, piazza Vittoria (con fermata antistante box ANM), via Arcoleo e proprio percorso. Invariato il percorso da S. Lucia.

Linea 128: non transita per S. Lucia e piazza Vittoria, staziona in via Carducci, altezza liceo Umberto e segue il percorso ordinario verso il Vomero. Di ritorno dal Vomero, giunta in via Carducci, svolta a destra per via Cuoco, a sinistra per via S. Pasquale, piazza San Pasquale (con fermata), via Carducci.

Linea C12: sostituita dalla linea 612 sullo stesso percorso con limitazione alla rotatoria di piazza della Repubblica.

Linea R7: sostituita dalla linea 607 sullo stesso percorso con limitazione alla rotatoria di piazza della Repubblica.