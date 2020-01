Anm e orario prolungato Funicolari, vincono i dipendenti: "Si può partire già da domani sera"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi si è tenuto stamattina, presso la Prefettura, un nuovo incontro tra Nicola Pascale (amministratore unico di Anm) e tutte le organizzazioni sindacali presenti nella partecipata comunale del trasporto pubblico.

Il Coordinamento Usb ha rilasciato una nota a proposito di quanto discusso. "Dopo ampio e approfondito confronto – spiega il sindacato – l'azienda, con un deciso dietrofront, ha manifestato la volontà di ripristinare i turni di servizio per i prolungamenti del sabato sera sulle funicolari da ordinario a straordinario". La vicenda è quella che ha tenuto banco nelle scorse settimane, e che ha visto anche tutti i dipendenti delle funicolari in malattia lo stesso giorno con conseguente stop del servizio.

"Sono stati congelati – va avanti ancora Usb – i paventati trasferimenti a nostro giudizio punitivi nei confronti dei dipendenti che, assenti giustificati, non hanno potuto prestare la propria prestazione lavorativa il sabato sera".

Infine "l'azienda si è impegnata a riconvocare le parti la prossima settimana per affrontare le problematiche degli operatori delle funicolari".



"La procedura è stata sospesa in attesa di confronti tematici in sede aziendale – è la conclusione del sindacato – Il clima di distensione creatosi, con tutta probabilità, determinerà il prolungamento dell'esercizio giá da domani sera, funicolari comprese".