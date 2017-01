Anis Amri, l'attentatore di Berlino: "Comprerò un kalashnikov a Napoli"

1 / 2

A fine novembre Anis Amri, l'attentatore di Berlino ucciso a Milano a fine dicembre, aveva sostenuto di "potersi procurare senza problemi un kalashnikov a Napoli" e di "voler combattere per la sua fede a tutti i costi". Poi, il 3 dicembre, disse di "voler comprare un kalashnikov a Parigi" per fare attentati in Germania.

Queste le informazioni che emergono dal rapporto dell'anticrimine tedesco, anticipato dalla Sz. Amri ne aveva parlato con una fonte fidata della polizia tedesca.